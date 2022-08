UFFICIALE – La Juventus ha un nuovo esterno! Arriva dalla Germania!

La Juventus continua la sua campagna acquisti di alto livello. In bianconero arriva Filip Kostic. L’ormai ex Eintracht Francoforte è un esterno sinistro di 29 anni. Nella scorsa stagione ha segnato 7 gol e forino 15 assist in 43 presenze tra Bundesliga e Europa League. Quest’ultima competizione è stata vinta dalla squadra tedesca con il classe ’92 in prima pagina.

Il serbo non è stato nemmeno convocato da Oliver Glasner per la Supercoppa Europea. La Vecchia Signora ha acquistato il calciatore per una cifra attorno ai 18 milioni, come riportato da Gianluca Di Marzio. Un nuovo innesto che tornerà sicuramente utile a Max Allegri.