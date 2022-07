ULTIM’ORA – Il Milan ha un nuovo trequartista: ecco chi è!

Il Milan chiude una telenovela che durava ormai da mesi. Charles De Ketelaere è un nuovo calciatore dei rossoneri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. I dirigenti del Diavolo e il Club Brugge hanno trovato l’accordo a quota 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della rivendita del calciatore. Per l’ufficialità mancano gli ultimi dettagli su cui accordarsi e le visite mediche che si terranno tra domenica e lunedì.

È arrivata dunque la pedina che mancava a Pioli. Brahim Diaz dà sempre meno certezze e De Ketelaere è un acquisto perfetto in questo senso. Da evidenziare è l’età del belga: 21 anni. Mossa sì per il presente ma anche per il futuro. La nostra Serie A si è arricchita di uno dei giovani più promettenti nel panorama europeo e mondiale.