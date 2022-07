Secondo quanto riporta Sky Sport Pepe Reina, ex portiere partenopeo, avrebbe risoluto il proprio contratto con la Lazio. L’estremo difensore, dopo annate non fortunatissime, è pronto a tornare in Spagna per ritrovare, forse, Raul Albiol al Villareal. Lotito, dunque, dopo l’addio di Strakosha, saluta anche l’ex Milan e Liverpool e rimane senza portieri.