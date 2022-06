Come riportato dal Secolo XIX, il campione brasiliano ex Barcellona Dani Alves si è proposto allo Spezia. Il terzino sembra non voler smettere e vorrebbe giocarsi una maglia da titolare in Qatar per il mondiale di novembre. Proprio per questo il nazionale verdeoro si sarebbe offerto si liguri, nella speranza di riuscire a trovare una titolarità per giocarsi le sue carte. Al momento il club spezzino non sembra interessata al laterale, che però è pronto per una nuova avventura.