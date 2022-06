UFFICIALE – Simone Inzaghi rinnova con l’Inter: ecco le cifre!

Simone Inzaghi continuerà ad allenare l’Inter. Non c’erano molti dubbi sulla questione ma adesso è arrivata anche l’ufficialità. La società è rimasta soddisfatta dei risultati del tecnico piacentino, nonostante si sia fatto scappare lo Scudetto nelle ultime giornate di campionato.

Inzaghi ha firmato un contratto fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno. Riceverà 5.3 milioni a stagione diventando uno degli allenatori più pagati in Serie A. La società di Zhang, dunque, punta sulla continuità in panchina visti i tanti trasferimenti che dovrebbero caratterizzare il mercato nerazzurro.