Cavani alla Salernitana – Fantasia o obiettivo concreto?

La Gazzetta dello Sport riporta aggiornamenti interessanti sulla possibilità di vedere Edinson Cavani alla Salernitana nella prossima stagione. La squadra di Iervolino sarebbe pronta a muoversi concretamente con una proposta da 2 milioni a stagione più vari bonus. L’uruguaiano, che dal 30 giugno sarà svincolato, potrebbe prendere realmente in considerazione l’offerta nel caso in cui non si facessero vive squadra più importanti. La sua volontà è quella di giocare ancora la Champions League, ma la piazza di Salerno è pronta ad accoglierlo con tutto il suo calore, come già visto con Franck Ribery.

L’ormai 35enne ha chiuso l’ultima stagione al Manchester United, dove ha ricoperto il ruolo di alternativa a Cristiano Ronaldo. Ha messo a segno 2 gol e servito un assist in 20 presenze (di cui molti piccoli spezzoni di partita). Alla Salernitana troverebbe sicuramente più spazio per mettere in luce tutte le sue qualità che sono soltanto offuscate di tanti anni passati sulle spalle.