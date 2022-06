Come riportato da Alfredo Pedullà, oggi sarebbe morto l’ex attaccante del Torino Omoloade. Il corpo dell’attaccante nigeriano è stato ritrovato in una Peugeot a Ballarò. Il calciatore ex Torino e Novara non aveva alcun problema a livello di salute, ma solamente un problema alla gamba che lo perseguitava. Un amico l’ha portato a fare degli accertamenti, ma, al seguito di un malore, è deceduto. I carabinieri stanno indagando sulla morte.