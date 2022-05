Roma-Venezia, le formazioni ufficiali: le scelte di Mourinho e Soncin

Alle 20:45 la Roma ospita all’Olimpico il Venezia già retrocesso in Serie B. Con Zaniolo out e il grande ritorno dal 1′ di Spinazzola, i giallorossi cercheranno l’aggancio momentaneo alla Lazio in zona Europa League. Di seguito le formazioni ufficiali:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland Niles, Cristante, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini; Abraham.

Venezia (3-4-2-1): Maenpaa, Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Haps; Kiyine, Aramu; Okereke.