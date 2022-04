Raspadori: “Abbiamo pagato i due corner iniziali e le motivazioni del Napoli”

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo il K.O. contro il Napoli. Queste le sue parole: “Abbiamo pagato i due calci piazzati iniziali e le grandi motivazioni del Napoli. Dobbiamo ripartire con più entusiasmo. Io nasco da prima punta e ho più esperienza in quel ruolo, ultimamente grazie a Dionisi ho trovato una nuova posizione dietro il centravanti dove mi esprimo meglio perchè in certe partite giocare solo spalle alla porta mi può limitare. Dobbiamo lavorare e andare avanti, evitando di lasciarci condizionare. Ho sempre cercato di essere un punto di riferimento e un leader, in una squadra è importante avere qualcuno che si faccia sentire in certi momenti”.