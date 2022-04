Coppa Italia – Juventus avanti all’intervallo contro la Fiorentina

Si è appena concluso il primo tempo della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina. Al momento i bianconeri sono in vantaggio per 1-0 grazie ad una rete alla mezz’ora dell’ex Bernardeschi; in virtù dello 0-1 dell’andata, ai viola servono due gol per passare il turno. Buon palleggio da parte della squadra di Italiano ma le occasioni più limpide sono state a favore dei padroni di casa, anche se negli ultimi minuti i toscani sono riusciti a creare qualche pericolo in più dalle parti di Perin.