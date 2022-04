ULTIM’ORA – Lipsia-Atalanta, bergamaschi in vantaggio alla Red Bull Arena!

Dopo la prima frazione di gioco, l’Atalanta è in vantaggio alla Red Bull Arena di Lipsia! A decidere il match, fino a questo momento, ci ha pensato Luis Muriel. Il colombiano ha firmato un goal da cineteca. Dopo essere rientrato sul destro, l’attaccante ha piazzato un fendente che si è spento all’incrocio dei pali. Sarebbe una vittoria fondamentale per gli uomini di Gasperini in vista della possibile, ed almeno sulla carta più semplice, semifinale. Da segnalare anche due legni colpiti prima da André Silva per i padroni di casa, poi da Pasalic sul finale di primo tempo!