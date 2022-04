UFFICIALE- Lipsia-Atalanta, le scelte di Gasperini per l’andata dei quarti di finale di EL!

Dopo la sconfitta in casa con il Napoli, l’Atalanta scende in campo alle ore 18:45 per sfidare il Lipsia nel match valido nei quarti di finale di Europa League. I bergamaschi si trovano dinanzi ad una sfida molto complicata, se dovessero farcela però si troverebbero in semifinale contro una squadra molto più abbordabile. La vincente tra Atalanta e Lipsia infatti, si troverà contro una tra Sporting Braga e Ranger. Di seguito le scelte di Gasperini e Tedesco:

Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi; Gvardiol, Orban, Klostermann; Angelino, Kampl, Laimer, Henrichs; Dani Olmo, André Silva, Nkunku.

Atalanta (4-3-3): Musso; Zappacosta, Demiral, Palomino, Hateboer; De Roon, Freuler, Koopmeiners; Pessina, Muriel, Pasalic.