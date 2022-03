Sky – Atalanta-Napoli, le probabili scelte di Gian Piero Gasperini!

La redazione di Sky Sport 24 ha fatto il punto sulle possibile scelte di Gian Piero Gasperini in vista della fondamentale sfida contro il Napoli. Ancora afflitta da qualche acciacco, l’Atalanta può comunque contare su un undici titolare di tutto rispetto. Recuperato in extremis Jeremy Boga, da sempre profilo accostato al Napoli. L’ivoriano agirà da falso nove per sostituire gli infortunati Muriel e Zapata. Di seguito i possibili undici bergamaschi scelti dall’emittente satellitare:

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Palomino, Demiral; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi; Boga.