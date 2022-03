Domenica alle 15:00 si giocherà Atalanta-Napoli, una partita cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. In un in’intervista all’Eco di Bergamo, Antonio Percassi ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione della sua squadra.

Di seguito le parole del presidente: “L’Atalanta non sarà indebolita, a prescindere dalla conquista della qualificazione in Champions. Ma con 9 gare di campionato più i quarti di Europa League da giocare in questo momento non rinuncio ad alcun traguardo“.