L’Udinese ha pubblicato sui propri canali ufficiali il report dell’allenamento odierno: “In vista della trasferta di Napoli, non si ferma la preparazione dei bianconeri che, stamane, sono scesi in campo al Bruseschi. Nel programma di giornata una seduta di allenamento caratterizzata da esercitazioni tecnico-tattiche, possesso palla ed un focus tattico in vista del match di sabato. Domani in programma una nuova seduta mattutina”.

Fonte: Sito ufficiale Udinese.