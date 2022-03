Sono terminate le sfide delle 15 di Serie A Tim; oggi pomeriggio si sono giocate 3 partite e non sono mancate alcune sorprese nei risultati finali.

Bologna-Torino finisce a reti bianche, e dunque Mihajlovic e Juric si dividono la posta in palio, e anche in pareggio, seppur per 1-1, termina la sfida tra Fiorentina e Verona, una sfida con vista Europa; invece, il Sassuolo, l’ammazzagrandi, espugna Venezia per 1-4 e inguaia i lagunari.

Questi i risultati finali: