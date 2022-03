Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Mazzarri e Sarri

Alle ore 20.45 Cagliari e Lazio scenderanno in campo per il quarto anticipo di Serie A. I sardi vogliono proseguire il cammino verso la salvezza e dare continuità agli ultimi risultati (al momento sono a +3 sulla zona calda), mentre i biancocelesti cercano punti per avvicinare il sesto posto. Di seguito le formazioni ufficiali:

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.