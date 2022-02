E’ terminata da una decina di minuti la sfida delle 15 della Serie A Tim, che vedeva affrontarsi nel derby veneto Verona e Venezia; il risultato finale è di 3-1 per gli scaligeri, che salgono a quota 40 punti.

Nel primo tempo non ci sono state tante occasioni, mentre nella ripresa, dopo l’astinenza che è durata 8 partite, il Cholito Simeone piazza una tripletta e torna al goal, regalando una vittoria fondamentale a Tudor e ai suoi tifosi; non basta il goal della bandiera per i lagunari di Okereke, che restano al terz’ultimo posto.

Per il Verona un’ottima giornata, ma bisogna valutare la condizione di Barak, che è uscito per infortunio, in vista delle prossime partite, che vedrà anche la sfida con il Napoli.