Il Milan, dopo il pareggio contro l’Udinese di venerdì sera, che rappresenta un’altra occasione persa dopo il pareggio in quel di Salerno, giocherà un derby di Coppa Italia importante, ma verrà anche a Napoli per una sfida fondamentale in ottica Scudetto.

E Pioli potrebbe contare per la trasferta partenopea su un elemento centrale nella rosa dei rossoneri: Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, che non gioca dal 23 gennaio, è tornato ad allenarsi in gruppo, ma non è ancora pronto per scendere in campo e tornerà tra i convocati per il Napoli, se non ci saranno intoppi.

Dunque, Ibrahimovic potrebbe essere protagonista di una sfida Scudetto al “Maradona“, nello stadio che poteva essere casa sua nell’inizio 2020.

Fonte: Sky Sport.