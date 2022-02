Walter Mazzarri è euforico dopo la vittoria del suo Cagliari in casa del Torino; i sardi stanno overperformando in questo inizio di 2022 e vogliono continuare a stupire, anche per raggiungere, nella maniera più veloce possibile, la salvezza.

Mazzarri è felice per la vittoria e nell’intervista a DAZN nel postpartita, paragona questa vittoria alla gara contro il Napoli. Queste le sue parole:

“I ragazzi stanno giocando davvero bene. Domenica con il Napoli abbiamo giocato ancora meglio rispetto a oggi e abbiamo costruito occasioni più nitide”.

Infine, nel corso dell’intervista, il tecnico toscano ha risposto a un possibile paragone tra Bellanova e Maggio, suo ex giocatore alla Sampdoria e al Napoli:

“Sono un po’ diversi: Christian era più bravo ad inserirsi sul secondo palo e a chiudere l’azione, mentre Bellanova ha forse meno fisicità, ma tanta tecnica e sa saltare gli avversari in velocità. Deve ancora crescere da un punto di vista muscolare“.

Fonte: DAZN.