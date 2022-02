Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero soffermandosi sul calciomercato in uscita. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Scamacca “Gianluca ha tanto mercato. L’Inter è stata tra i primi club ad informarsi ma sono arrivate anche varie richieste dall’estero. Attualmente non abbiamo accordi con nessuno”.

Su Raspadori “A gennaio è arrivata un’offerta dalla Premier League per Raspadori. Napoli? Loro ci hanno chiesto solamente Boga“.

Su Frattesi “Berlusconi mi ha chiamato l’estate scorsa perchè voleva Frattesi a tutti i costi. Resistere alle avances non è stato facile. La Roma ci credeva molto e non lo voleva vednere, ma lui ha preferito restare dove avrebbe giocato di più. Su di lui ci sono tanti club, italiani e non”.

Su Berardi “Mimmo è la nostra bandiera e dobbiamo tenerlo in considerazione. In estate era arrivata un’offerta della Fiorentina, che non abbiamo ritenuto adeguata”.