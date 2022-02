UFFICIALE – Coppa Italia, alle 18 Atalanta-Fiorentina: le formazioni

Dopo i primi due quarti di finale disputati ieri e martedì, nella giornata di oggi previsti gli ultimi due che completano il tabellone. Le fasi finali di Coppa Italia stanno ormai per definirsi, alle 18 infatti scenderanno in campo Atalanta e Fiorentina ed a seguire Juventus-Sassuolo. Le vincenti dei due match, si sfideranno per le semifinali in programma nel mese di marzo e di aprile.

Nel frattempo, Gasperini ed Italiano hanno scelto gli undici che partiranno dal primo minuto. Atalanta e Fiorentina si daranno battaglia a partire dalle ore 18 al Gewiss Stadium. Di seguito, le scelte ufficiali dei due tecnici:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi, Boga.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Saponara.