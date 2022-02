ANSA – Rischio multa per Vlahovic! Aperta indagine dall’ASL per violazione della quarantena: le ultime

Secondo quanto riportato da ANSA, nella giornata di ieri l’ASL della Toscana avrebbe depositato una segnalazione contro Dusan Vlahovic, agli uffici della procura di Firenze. L’attuale calciatore della Juventus, sarebbe accusato di aver violato la quarantena in seguito alla sua positività al Coronavirus. Avevano fatto scalpore infatti, le visite mediche col club bianconero dell’attaccante serbo. Proprio pochi giorni prima infatti era stata annunciata dal suo ex club, la Fiorentina, la sua positività al Covid.

Al momento però non ci sarebbe nulla di ufficiale, solo la segnalazione presentata ieri. Nel caso in cui Vlahovic dovesse essere dichiarato colpevole dal pubblico ministero, rischierebbe una salata multa e non solo. Per l’esattezza una cifra che potrebbe arrivare a 5000 euro ed anche dai 3 ai 18 mesi di reclusione!