Salernitana, il report dell’allenamento in vista del Napoli: tre giocatori a parte

Mentre si vocifera di un possibile rinvio del match contro il Napoli, la Salernitana si è allenata e lo farà anche domani pomeriggio. Tre calciatori hanno svolto un lavoro personalizzato, ossia Strandberg, Mamadou Coulibaly e Franck Ribery. Di seguito il report dei campani:

Continua la preparazione della Salernitana in vista della sfida con il Napoli. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguito da lavoro di forza ed esercizi per la velocità. L’allenamento si è concluso con un lavoro tattico difensivo e partita finale. M. Coulibaly, Ribery e Strandberg hanno svolto un lavoro atletico specifico. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani alle ore 15:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.