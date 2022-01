Cambia un’altra panchina in Serie A Tim; infatti, nelle stesse ore in cui salta la panchina di una leggenda come Sheva al Genoa, anche l’altra sponda di Genova, la Sampdoria, è pronta a cambiare il timoniere.

Come riporta Gianluca Di Marzio, esperto di mercato per Sky Sport, ormai la dirigenza blucerchiata, da ieri, sta pensando al possibile cambio di Roberto D’Aversa, tecnico reduce da 3 sconfitte di fila in campionato, e oggi ha deciso di cambiare subito, senza aspettare la sfida con lo Spezia.

E il sostituto è un ex tecnico blucerchiato, come Marco Giampaolo, che, in queste ore, sta risolvendo il suo contratto con il Torino e poi firmerà un contratto di un anno e mezzo con la Sampdoria, in modo da poter tornare in Serie A.

Fonte: Sky Sport.