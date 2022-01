Formazioni ufficiali Salernitana-Lazio: le scelte di Colantuono e Sarri

Alle ore 18 andrà in scena il match tra Salernitana e Lazio, secondo anticipo della 22esima giornata di Serie A. I campani, ultimi in classifica, sfidano la squadra dell’ex presidente Claudio Lotito, che cerca punti per agguantare la zona Europa League. Di seguito le formazioni ufficiali:

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Delli Carri, Ranieri; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Motoc, Schiavone; Bonazzoli, Gondo.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.