Tuttosport – Possibile rottura del crociato per Federico Chiesa: le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sull’infortunio di Federico Chiesa. L’esterno italiano, dopo aver pareggiato il match contro il Napoli, ha dovuto lasciare il campo a metà primo tempo della partita contro la Roma. L’ex Fiorentina è andato a terra dopo aver subito una distorsione del ginocchio. Chiesa ha lasciato immediatamente il campo e, le prime impressioni, lasciano pensare ad una rottura del legamento crociato! Per lui significherebbe stagione finita e per la Juventus vorrebbe dire perdere uno dei migliori giocatori della squadra in vista della lotta Champions.