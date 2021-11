Alle 18, contemporaneamente al Napoli, si giocherà anche un’altra partita, in ottica Champions molto importante; infatti, all’Olimpico scenderanno in campo Lazio e Salernitana, con le Aquile che possono superare la Roma.

Sarri schiera ancora Immobile dall’inizio, mentre a centrocampo giocano Luis Alberto e Milinkovic; Colantuono conferma Ribery sulla trequarti, mentre in attacco ritorna Simy titolare.

Le formazioni ufficiali:

Lazio(4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Salernitana(4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribery; Bonazzoli, Simy. All. Colantuono.