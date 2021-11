Giudice Sportivo – Cori discriminatori per Ibrahimovic e Kessie, squalificata la Curva Sud della Roma: i dettagli

Tantissimo lavoro alla fine dell’undicesimo turno di campionato per il giudice sportivo. Oltre alle innumerevoli sanzioni inflitte e alle squalifiche per i calciatori, c’è da definire un’ultima importante questione. Durante il big match di domenica sera tra Roma e Milan infatti dalla Curva Sud si sono levati diversi cori discriminatori all’indirizzo di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie! In occasione dell’ennesima violazione di questo tipo, il giudice Mastandrea ha preso una ferma decisione: squalifica della curva capitolina per la prossima partita in casa dei giallorossi! Di seguito il comunicato ufficiale:

“Sanzione per la società Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato ‘Curva Sud‘ privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione“.

Da segnalare inoltre anche un’ammenda di 10 mila euro inflitta a Jose Mourinho! L’allenatore capitolino infatti, secondo il giudice, avrebbe “al termine della gara, in prossimità dell’ingresso dello spogliatoio dell’arbitro, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento ironico, proferendo parole irrispettose“.