Mihajlovic polemico: “Il Napoli poteva vincere anche senza i due rigori. Scudetto? Tifo Napoli”

Al termine di Napoli-Bologna, l’allenatore rossoblu Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco le sue parole: “Abbiamo perso contro una squadra più forte, forse perdevamo anche senza i due rigori, ma non commento l’arbitraggio. Dopo ogni partita del Bologna mi chiedete dell’arbitraggio, mi ricordo un’espulsione di Soriano con anche rigore contro, oggi ho visto una gomitata di Osimhen e nessuno ha detto niente. I ragazzi hanno cercato di fare ciò che potevano, abbiamo sbagliato sul primo gol poi con due rigori contro tutto diventa quasi impossibile. Loro sono una squadra già più forte di noi in partenza, poi diventa tutto più complicato. Se giochiamo come sappiamo possiamo fare bene. Io tifo per il Napoli per lo scudetto, ha un pubblico meraviglioso. Potranno risentire della Coppa d’Africa, ma hanno un grande allenatore. Barrow? Ha le caratteristiche per fare la prima punta ma dobbiamo trovare un ricambio, ha gamba e velocità e quando ha la palla sa fare gol. Non dobbiamo sbagliare palle in uscita. Non voglio parlare di arbitri, noi che abbiamo giocato a calcio, chi più chi meno, sappiamo come funziona. Potevano vincere anche senza i rigori, ma avere ogni partita due espulsioni, due rigori, falli non fischiati…purtroppo però sono cose che non possiamo controllare. Dobbiamo soffermarci su di noi“.