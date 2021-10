Serie A, Milan-Torino: il risultato finale

Dopo 94 minuti, il fischietto Aureliano conclude la sfida tra Milan e Torino, gara valevole per la nona giornata di Serie A. E’ bastata una zampata di Olivier Giroud, su assist di Krunic, a decidere la sfida. L’attaccante ex Chelsea, inoltre, ha stabilito un piccolo record: è il secondo giocatore dei rossoneri a segnare in tutte e tre le prime partite casalinghe. Il primo a riuscirci è stato Mario Balotelli nel 2013.

Con questa vittoria, contro una squadra molto arcigna come quella di Juric che ha rischiato più volte di pareggiare, Pioli può guardare dall’alto in solitaria quantomeno fino a giovedì quando si giocherà Napoli-Bologna. Per il Torino, il rammarico di una partita senza punti e un attuale piazzamento a metà classifica.