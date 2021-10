Serie A risultati finali – Fiorentina-Cagliari 3-0 e Hellas Verona-Lazio 4-1

La Fiorentina vince facile e lo fa per 3-0, grazie alle reti di Cristiano Biraghi su rigore, Nico Gonzalez nel primo tempo mentre nella seconda frazione di gioco Dusan Vlahovic pennella una punizione. La vittoria arriva contro il Cagliari di Walter Mazzarri che non è mai sceso in campo.

Destino diverso per la Lazio di Maurizio Sarri che crolla sotto i colpi di uno straripante Giovanni Simeone, ne mette a segno ben 4 tra primo e secondo tempo, e di un Verona ben organizzato e più pronto a vincere contro la squadra capitolina. Non basta la reazione ad inizio secondo tempo di Ciro Immobile.