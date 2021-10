Alle 20:45 verrà disputata Bologna-Milan, sfida importante per i rossoneri che tentano di agganciare la vetta della classifica almeno per una notte. Mihajlovic scende in campo con il 3-4-2-1 con Soriano e Barrow alle spalle di Arnautovic, mentre sorpresa nel Milan di Pioli, si rivede Castillejo dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (3-4-2-1) Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli