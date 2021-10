Uscito anzitempo allo Stadium, Nicolò Zaniolo aveva sentito uno strano dolore al ginocchio operato. Dopo diversi controlli finalmente si è evitato il peggio; un sospiro di sollievo per il ragazzo che già oggi è sceso in campo per un allenamento personalizzato.

Zaniolo spera di rientrare il prima possibile, dovrà affidarsi al proprio staff medico che monitoreranno la situazione giorno dopo giorno. Lo riporta il Corriere dello Sport.