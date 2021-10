In attesa della sfida di campionato contro il Napoli, la Roma prepara il match di Conference League contro il Bodo Glimt! Dopo il giorni di riposo di ieri, il gruppo si è diviso in due tra i calciatori che hanno partecipato all’ultimo match con la Juventus e gli altri che invece erano in panchina. Allenamento differenziato e fisioterapie per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista italiano non prenderà parte alla trasferta in Norvegia sperando di recuperare ed esserci per il match di campionato contro gli azzurri. Ancora a parte invece gli infortunati Smalling e Spinazzola, entrambi out sia in Europa che in Serie A. A riportarlo è il sito ufficiale dei capitolini.