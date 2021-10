Serie A, Venezia-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Dopo il pareggio esterno contro il Cagliari, Il Venezia ospita al Penzo la Fiorentina che è in cerca di riscatto dopo la sconfitta il casa contro l’invincibile Napoli. Arriva subito il debutto con la maglia dei lagunari per Sergio Romero: il Chiquito è arrivato da qualche girono da svincolato dopo l’esperienza al Manchester United. Prima presenza in Serie A anche per il terzino Haps.

Italiano,invece, ritrova Vlahovic e non rischia Nico Gonzalez dal primo minuto: spazio a Sottil. Terracciano tra i pali causa infortunio di Dragowski.

Venezia (4-4-2): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Aramu, Busio, Vacca, Ampadu; Johnsen, Henry. Allenatore: Zanetti

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. Allenatore: Italiano