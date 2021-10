Serie A, Venezia-Fiorentina: il risultato dopo 45′

Termina il primo tempo del posticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Venezia e Fiorentina. Al Penzo, gli arrembanti uomini di Zanetti sono in vantaggio per una rete a zero: al minuto 36, un grande movimento alle spalle della difesa di Henry, ha liberato lo spazio ad Aramu che, a porta sguarnita, ha spinto il pallone dentro per il gol del vantaggio.

Eccezion fatta del gol, la partita è stata priva di occasioni soprattutto da parte degli ospiti a causa del muro sorto dai padroni di casa. Italiano dovrà rivedere qualcosa all’intervallo se vorrà ribaltare la partita.