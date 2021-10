Ivan Juric, per la trasferta partenopea, punta su un ex obiettivo del Napoli: Josip Brekalo. L’esterno croato sarà l’unico trequartista di ruolo con cui il tecnico croato scende a Napoli, e su di lui pesa l’invettiva del reparto offensivo.

L’esterno croato è l’uomo in più di Juric e in poche settimane ha saputo adattare per bene al mondo Toro, mettendo a segno anche l’unico goal della sua stagione, al Penzo contro il Venezia, ma anche nelle altre partite ha dimostrato di essere già dentro agli schemi.

E a Napoli il peso del reparto offensivo si poggia su di lui, data l’indisponibilità di Pjaca e di Verdi, con Linetty trequartista al fianco del croato. Per Juric è poi dura scegliere il centravanti, in quanto Belotti non è in condizione e Sanabria torna domani dall’impegno in Sudamerica.

Fonte: Tuttosport.