Brutta tegola per lo Spezia che dovrà rinunciare per almeno due mesi al centrocampista Mehdi Bourabia. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione distrattiva al polpaccio della gamba destra. Per il giocatore, arrivato la scorsa estate in prestito dal Sassuolo, si preannuncia dunque un lungo stop. A questo punto l’ex neroverde è in dubbio per la sfida contro il Napoli allo stadio Maradona, prevista per il 22 dicembre e valida per la 19esima giornata di Serie A.

Fonte: ANSA.