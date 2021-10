Un club di serie a sul mancato rinnovo di Vlahovic, ecco chi

A quanto pare l’attaccante serbo non rinnoverà, lo fa sapere con un lungo comunicato il presidente Rocco Commisso:

“Come sapete la Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore – scrive Commisso sul sito della società viola –, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del Club. In queste settimane in cui sono stato qui a Firenze ho provato personalmente a trovare una soluzione che potesse rendere felice il ragazzo ed il Club, ma, con mio grande dispiacere, ogni nostro tentativo e ogni nostro sforzo non è stato premiato“.

Dietro a questa scelta i rumors dicono che ci sono diversi club, pronti ad acquistare il giocatore: uno su tutti la Juventus.