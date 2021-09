La Salernitana è partita malissimo in questo campionato: infatti, la squadra granata, al momento, è una delle due squadre che non ha ancora vinto una partita(l’altra è il Cagliari, che, però, gioca stasera), e un punto in 6 partite è un bottino troppo magro.

Dopo la sconfitta con il Sassuolo, la posizione del tecnico, ovvero di Fabrizio Castori, torna sotto osservazione: infatti, la società si aspettava qualcosa di più di un punto in 6 partite e sta valutando la posizione del tecnico.

Ma, come riporta TMW, al momento c’è ancora fiducia del trust nei confronti del tecnico, per cui Castori dovrebbe essere regolarmente in panchina sabato con il Genoa.