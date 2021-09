Sono terminate le partite delle gare delle 15: la Fiorentina, futura avversaria del Napoli, ha espugnato la Dacia Arena per 0-1 con il goal su rigore di Vlahovic; nelle altre due sfide, l’Empoli conquista la seconda vittoria consecutiva in casa con il Bologna. Notte fonda per la Salernitana, che esce sconfitta dal Mapei Stadium grazie a un goal di Berardi.

I risultati e i marcatori: