L’arbitro Maresca fischia due volte per annunciare la fine del primo tempo tra Inter e Atalanta, seconda gara della sesta giornata di Serie A. A San Siro sorprendentemente sono in vantaggio gli ospiti che, dopo il gol subito da Lautaro Martinez, segnano prima on Malinovskyi e con Toloi tra ill 30′ e il 38′.