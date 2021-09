Serie A: Inter-Atalanta, il risultato finale

Pirotecnico 2-2 a San Siro tra Inter e Atalanta in questa sfida delle 18 della sesta giornata di Serie A. Al minuto 71 Edin Dzeko pareggia i conti dopo la rimonta targata Toloi e Malinovkyi per la squadra di Gasperini. E’ nel finale che si accende la sfida: a quattro minuti dal termine, Federico Dimarco colpisce il palo dagli undici metri con l’Atalanta che riesce a passare anche in vantaggio con Roberto Piccoli. La rete, però, sarà annullata dal VAR vista l’uscita del pallone durante l’azione.

Con questo punto a testa, Inter e Atalanta non muovono la classifica: i padroni di casa si fermano al terzo posto con 14 punti, dietro a Napoli (una partita in meno) e Milan che è salito a quota 16. Gli uomini di Gasperini consolidano il quinto posto con 11 punti ma dovrà guardarsi da Fiorentina, Lazio e Bologna.