Napoli-Cagliari: Mazzarri recupera l’ex di turno Pavoletti

Per la sfida di domenica sera, il tecnico Mazzarri potrà contare anche sull’ex di turno Pavoletti, che finalmente tornerà a disposizione nelle file Cagliari dopo un inizio non facile.

Come ci riporta il Corriere dello Sport: “Buone notizie per Mazzarri: nel Cagliari si rivede Pavoletti. Nell’allenamento del giovedì il gruppo è stato diviso in due dal tecnico: scarico per i reduci dalla sfida con l’Empoli, tecnica, torelli e parte atletica per tutti gli altri. Come detto, si sono rivisti al lavoro insieme ai compagni anche l’attaccante italiano, assente praticamente da inizio campionato”.