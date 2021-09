Serie A, Bologna-Genoa: il risultato finale

Dopo 95 minuti, l’arbitro Francesco Fourneau fischia la fine del match allo stadio Dall’Ara tra Bologna e Genoa, valevole per la quinta giornata di Serie. Dopo un primo tempo a reti bianche, è la seconda frazione a regalarci le emozioni: al 49′ segna Aaron Hickey, seguito dal pareggio ospite di Destro. Tra il minuto 85 e il minuto 89, il fischietto romano assegna un rigore per parte ed entambi ben realizzati da Aranutovic- per i felsinei- e da Criscito per il 2-2 finale.

Le due squadre, dopo 5 giornate, muovono relativamente la propria classifica: il Bologna sale ad 8 punti ed è provvisoriamente sesto. Il Genoa, invece, resta nella parte destra raggiungendo Sassuolo e Spezia a 4 punti.