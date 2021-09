Nell’unica gara che si è giocata alle 15, Lo Spezia di Thiago Motta porta a casa 3 punti fondamentali per la salvezza e per la lotta dei bassifondi della classifica: infatti, la squadra ligure supera il Venezia nella prima giocata al Penzo e batte per 1-2 i veneti.

Una partita bella e gradevole, in cui prima i liguri sono andati in vantaggio grazie a un goal di Bastoni al 13′, poi nel secondo tempo prima i liguri hanno pareggiato grazie a un goal di Ceccaroni al 69′, prima che all’ultimo assalto gli spezzini hanno segnato al 94′ con Bourabia. Con questa vittoria, lo Spezia sale a quota 4 punti, mentre il Venezia resta a 3. Il tabellino del match:

Venezia-Spezia 1-2(13′ Bastoni, 69′ Ceccaroni, 94′ Bourabia).