Oggi alle 12:30 la Sampdoria ha passeggiato sull’Empoli per 0-3 al Castellani con un Ciccio Caputo sugli scudi. La squadra di D’Aversa si è sbloccata sotto il punto di vista delle vittorie e si prepara al meglio per la sfida con il Napoli di giovedì.

Ebbene, per il tecnico tedesco, ci sono due grattacapi; infatti, oggi, ad Empoli, sono usciti per infortunio sia Thorsby sia Adrien Silva, che formavano la coppia centrale a centrocampo per i doriani.

Thorsby si è fatto male alla gamba sinistra, è uscito per precauzione, ma la squadra attende gli esami di domani per stabilire l’entità dell’infortunio.

Ma, nel corso del secondo tempo, è uscito anche Adrien Silva per una contusione al ginocchio: anche in questo caso si attendono i classici esami del giorno dopo per stabilire se possa essere a disposizione giovedì.