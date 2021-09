Serie A – Inter- Bologna: le formazioni ufficiali

Sono state appena note le formazioni ufficiali di Inter- Bologna, seconda gara della giornata che si disputerà alle 18 allo Stadio San Siro e valevole per il quarto turno di Serie A. Diversi cambiamenti per Simone Inzaghi che dà spazio a coloro che hanno giocato poco in questo inizio di stagione. Debutto da titolare per Dumfries, così come per Vecino e Correa. Dimarco confermato sulla sinistra dopo l’ottima partita contro la Sampdoria.

Due cambi, invece, per Mihajlovic: fuori Orsolini e Barrowk, dentro Skov Olsen e Sansone che con Soriano supporteranno l’unica punta Arnautovic nel classsico 4-2-3-1

NTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Arnautovic.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic