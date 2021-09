UFFICIALE – Lazio-Galatasaray, le scelte di Maurizio Sarri: la decisione su Immobile!

Alle ore 18:45 la Lazio scenderà in campo all’Olimpico di Roma per sfidare il Galatasaray, nel primo match di Europa League. Maurizio Sarri, ha tutte le carte in regola per passare da primo nel girone ma prima bisognerà far bene quest’oggi contro i turchi dato che il gruppo E, appare piuttosto equilibrato. Queste le scelte dell’ex allenatore del Napoli per il match di questa sera:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.